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11:12 (мск), источник: © РИА Новости

Памфилова спрогнозировала рост явки на выборах к вечеру

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Явка на выборах по стране к вечеру существенно увеличится, считает председатель ЦИК Элла Памфилова.

Источник: © РИА Новости

«Конечно, в этот основной день голосования придут многие… Мы с вами наблюдали, какая явка, ее динамика. Мы уверены, что к вечеру сегодня она (явка) существенно увеличится, поскольку, действительно, все регионы и там, где один день голосования, полноценно сегодня проводят этот день», — сказала она в ходе брифинга.

Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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