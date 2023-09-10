Памфилова призвала «выжечь» принуждение к голосованию на выборах президента

«К выборам президента мы должны выжечь это каленым огнем! Вы знаете, как люди сейчас относятся к элементам принуждения. Не просто с раздражением. Мы получаем обратно противоположный результат. Чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются», — сказала она в информцентре ЦИК.
С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.
Памфилова ранее рассказывала о случаях давления на избирателей в ходе выборов прошлых лет. Так, в сентябре 2020 г. ЦИК получил 11 жалоб на принуждение к голосованию за определенного кандидата.