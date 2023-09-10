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18:00 (мск), источник: © РИА Новости

Байден заявил, что не стремится к сдерживанию Китая

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не ставит своей задачей сдерживать Китай, однако выступает за выстраивание предсказуемых отношений с этой страной.

Источник: Reuters

«Данная поездка была в меньшей степени сфокусирована на сдерживании Китая. Я не испытываю желания сдерживать Китай. Я лишь хочу, чтобы мы выстраивали отношения предсказуемым образом, и каждый из нас понимал, как обстоят дела», — сказал Байден на пресс-конференции во Вьетнаме, состоявшейся по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

Американский лидер подчеркнул, что искренен в своем стремлении наладить отношения с Китаем. При этом Байден выступил с утверждением, что Пекин пытается «менять правила игры» в торговле и других сферах.

Говоря о своем китайском визави — председателе Си Цзиньпине — президент США в очередной раз допустил оговорку, назвав лидера КНР «премьер-министром». Однако впоследствии, осознав свою ошибку, Байден упомянул его лишь по фамилии.

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