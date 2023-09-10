Милорад Додик запретил въезд в Республику Сербскую внешнему управляющему Боснией

Высокий представитель мирового сообщества Кристиан Шмидт, фактически выполняющий в Боснии роль внешнего управляющего, объявил в конце минувшей недели, что в ближайшие дни посетит Республику Сербскую, где у него запланировано несколько встреч, и предупредил ее президента: «Господину Додику следует приготовиться к весьма неприятным моментам». «Советую ему больше не заниматься своими корыстными глупостями», — добавил Кристиан Шмидт.
Жесткое заявление высокого представителя стало ответом на прозвучавшую на минувшей неделе угрозу со стороны президента РС арестовать Кристиана Шмидта в случае его появления на территории республики и выдворить его за ее пределы.
«Так называемый высокий представитель Кристиан Шмидт со следующей недели не сможет попасть в Республику Сербскую. Если узнаем о его въезде, он будет задержан и выдворен, пусть только попробует», — предупредил Милорад Додик.
Конфликт руководства РС с высоким представителем мирового сообщества длится уже несколько месяцев. Парламент РС принял этим летом указы о неподчинении решениям Конституционного суда БиГ и невыполнении распоряжений высокого представителя. И хотя Кристиан Шмидт на основе имеющихся у него полномочий отменил принятые указы, власти Республики Сербской продолжили их реализацию. После чего господин Шмидт внес изменения в боснийский Уголовный кодекс, согласно которым действия по нарушению конституционного порядка и невыполнению решений высокого представителя квалифицируются как уголовное преступление.
Неприемлемым для властей РС является прежде всего блокирование центральными органами БиГ и высоким представителем планов Республики Сербской перевести в свою собственность все недвижимое имущество, находящееся на ее территории. Принятый в РС соответствующий закон должен был вступить в силу еще 1 марта. Но за день до того Кристиан Шмидт заблокировал его, а затем схожее решение принял Конституционный суд БиГ.
На минувшей неделе Милорад Додик, помимо угрозы ареста высокого представителя, еще и предупредил: «Как только Шмидт навяжет нам свой закон о собственности, в тот же день Республика Сербская примет решение о независимости».
Отношение к Кристиану Шмидту стало линией геополитического водораздела в Боснии буквально с первого дня его деятельности. Россия, как и Милорад Додик, не признает высокого представителя, вступившего в должность летом 2021 года без утверждения Совбезом ООН, и вообще выступает за упразднение этого поста, считая его «тормозом на пути развития Боснии и Герцеговины». Западные страны поддерживают Кристиана Шмидта практически во всем, в том числе и в ходе нынешнего кризиса.
«Угроза Милорада Додика — это еще один его спланированный удар по Дейтонским мирным соглашениям (положили конец войне в Боснии и определили ее государственное устройство.— “Ъ”), конституционному порядку и государству БиГ», — заявили в конце недели в посольстве США в Сараево. А в представительстве ЕС заявление президента РС назвали «очередной провокацией, которая подрывает конституционное устройство Боснии и Герцеговины».
Сам же Кристиан Шмидт дал понять, что ареста в РС не опасается. «Я защищен Венской конвенцией и обладаю дипломатическим иммунитетом, — пояснил он.— Кроме того, у Додика нет полномочий меня арестовать или же давать такие приказы полиции».
Понимая, очевидно, что конфликт с высоким представителем мирового сообщества в Боснии и Западом в целом зашел слишком далеко, власти Республики Сербской попытались немного отыграть назад. Поздно вечером в субботу спикер парламента РС Ненад Стевандич заявил, что полиция «не станет выдворять Кристиана Шмидта в случае его появления на территории республики, а хочет лишь защитить его от народа». Как это будет выглядеть в реальности, спикер пояснять не стал.