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21:01 (мск), источник: © РИА Новости

Замглавы ЦИК России поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин предварительно по ДЭГ набрал более 2 миллионов голосов на выборах мэра Москвы, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булавин поздравил вновь избранного на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

Источник: РИА "Новости"

«Мы, конечно, окончательное поздравление оформим в виде телеграммы от Эллы Александровны (Памфиловой, главы ЦИК — ред.) и Центральной избирательной комиссии. А сейчас, учитывая, что голосов с классических участков гораздо меньше, победитель однозначно уже известен, от нас всех здесь присутствующих в зале поздравления Сергею Семеновичу (Собянину) со столь убедительной победой. Я даже позволю себе поаплодировать. Мы ему очень благодарны за все», — сказал Булаев в информационном центре ЦИК.

Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В Москве проходили выборы мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

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