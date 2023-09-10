21:01 (мск), источник: © РИА Новости
Замглавы ЦИК России поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин предварительно по ДЭГ набрал более 2 миллионов голосов на выборах мэра Москвы, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булавин поздравил вновь избранного на пост мэра Москвы Сергея Собянина.