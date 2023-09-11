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10:25 (мск), источник: Известия

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом, это ее четвертая поездка в столицу Украины с февраля 2022 года. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщил Spiegel.

Источник: AP 2023

Бербок прибыла в Киев ночным поездом из Польши, ее встретил на вокзале посол Германии Мартин Йегер.

В ходе визита глава МИД ФРГ пообещала Украине продолжить поддержку ее усилий на пути к вступлению в Евросоюз, а также настояла на дальнейшем проведении реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Ранее, 6 сентября, официальный визит в Киев совершил госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе посещения столицы Украины он, в частности, заявил, что двусторонние переговоры по гарантиям безопасности для Киева находятся на ранних стадиях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поездку Блинкена на Украину, подчеркнул, что это не повлияет на ход специальной военной операции.

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