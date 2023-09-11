Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Бербок прибыла в Киев ночным поездом из Польши, ее встретил на вокзале посол Германии Мартин Йегер.
В ходе визита глава МИД ФРГ пообещала Украине продолжить поддержку ее усилий на пути к вступлению в Евросоюз, а также настояла на дальнейшем проведении реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.
Ранее, 6 сентября, официальный визит в Киев совершил госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе посещения столицы Украины он, в частности, заявил, что двусторонние переговоры по гарантиям безопасности для Киева находятся на ранних стадиях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поездку Блинкена на Украину, подчеркнул, что это не повлияет на ход специальной военной операции.