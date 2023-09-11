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12:28 (мск), источник: Известия

Daily Mail признала, что ВКС России уничтожат ВВС Великобритании

Королевские военно-воздушные силы Великобритании более чем в 20 раз уступают российским Воздушно-космическим силам (ВКС) по количеству самолетов, сообщила в воскресенье, 10 сентября, Daily Mail.

Источник: AP 2023

Согласно отчету парламента, парк боевых самолетов ВВС Великобритании настолько мал, что он будет уничтожен, если Британия начнет войну против [президента РФ] Владимира Путина.

Daily Mail

Газета отмечает, что военно-воздушный флот Великобритании насчитывает всего 169 передовых самолетов, в то время как у России их 1,5 тыс. Кроме того, королевские ВВС по численности самолетов уступают Франции (231 самолет), а также Германии (214 самолетов) и Италии (199 самолетов).

При этом, несмотря на нехватку военной техники, ВВС Великобритании планирует в 2025 году вывести из эксплуатации еще 30 истребителей Typhoon, уточняет Daily Mail.

Ранее, 3 сентября, газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что подавший в отставку британский министр обороны Бен Уоллес перед уходом пытался сорвать контракт на поставки американских вертолетов Chinook концерна Boeing. Как выяснила газета, Уоллес был недоволен увеличением стоимости вертолетов до $2,9 млрд.

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