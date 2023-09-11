Daily Mail признала, что ВКС России уничтожат ВВС Великобритании

Газета отмечает, что военно-воздушный флот Великобритании насчитывает всего 169 передовых самолетов, в то время как у России их 1,5 тыс. Кроме того, королевские ВВС по численности самолетов уступают Франции (231 самолет), а также Германии (214 самолетов) и Италии (199 самолетов).
При этом, несмотря на нехватку военной техники, ВВС Великобритании планирует в 2025 году вывести из эксплуатации еще 30 истребителей Typhoon, уточняет Daily Mail.
Ранее, 3 сентября, газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что подавший в отставку британский министр обороны Бен Уоллес перед уходом пытался сорвать контракт на поставки американских вертолетов Chinook концерна Boeing. Как выяснила газета, Уоллес был недоволен увеличением стоимости вертолетов до $2,9 млрд.