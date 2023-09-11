13:11 (мск), источник: ТАСС
Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневной поездкой во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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Глава государства 11 сентября ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, проведет совещание по развитию городов региона, обсудит создание культурно-образовательных кластеров в России и пообщается с главой Приморья Олегом Кожемяко.
Во вторник — основной день форума — президент примет участие в пленарной сессии. До этого он проведет переговоры с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином. Также Путин по видео-конференц-связи встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке