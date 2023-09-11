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17:13 (мск), источник: © РИА Новости

Маск резко ответил критикам его решения не включать Starlink близ Крыма

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск ответил в соцсети Х на обвинения в государственной измене за отказ разрешить ВСУ использовать Starlink для атак на российский Черноморский флот.

Источник: Reuters

Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет.

Илон Маск
предприниматель

Маск добавил, что он гражданин Соединенных Штатов и что будет сражаться за свою страну и умирать в ней.

На прошлой неделе телеканал CNN привел отрывок из биографии миллиардера, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году Маск тайно велел своим инженерам отключить Starlink у берегов Крыма, чтобы «помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот».

Сам предприниматель уточнил, что Starlink в этом районе не работал, но он получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса. В случае согласия, добавил Маск, его компания SpaceX оказалась бы вовлечена «в крупный акт войны».

Причем еще раньше он подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой.

Как отметил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, если это правда, то Маск — последний адекватный человек в Северной Америке.

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