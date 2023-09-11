Маск резко ответил критикам его решения не включать Starlink близ Крыма

Маск добавил, что он гражданин Соединенных Штатов и что будет сражаться за свою страну и умирать в ней.
На прошлой неделе телеканал CNN привел отрывок из биографии миллиардера, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году Маск тайно велел своим инженерам отключить Starlink у берегов Крыма, чтобы «помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот».
Сам предприниматель уточнил, что Starlink в этом районе не работал, но он получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса. В случае согласия, добавил Маск, его компания SpaceX оказалась бы вовлечена «в крупный акт войны».
Причем еще раньше он подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой.
Как отметил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, если это правда, то Маск — последний адекватный человек в Северной Америке.