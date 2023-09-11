В Берлине проведут конференцию по восстановлению Украины

«В следующем году мы проведем конференцию по восстановлению Украины в Берлине», — сообщила она.
Бербок приехала с неанонсированным визитом на Украину в понедельник. Это уже четвертый приезд немецкого министра с начала специальной военной операции России на Украине.
Прошлая конференция по восстановлению Украины прошла в июне в Лондоне. На ней Бербок заявляла, что Берлин предоставит Украине в текущем году дополнительную гуманитарную помощь на сумму 381 млн евро.
В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.