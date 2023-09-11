Квартиры Артемия Лебедева в Киеве передали в Фонд госимущества Украины

«Фонд осуществит все необходимые процедуры для государственной регистрации прав собственности на указанные активы. После завершения этого этапа будет рассмотрен вопрос о приватизации или передаче в аренду указанного имущества», — говорится в сообщении.
Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры Артемия Лебедева в Киеве в июле. У Лебедева было две квартиры — на Ярославовом Валу (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м). Одна из них была записана непосредственно на него и опечатана еще в январе этого года, а вторая — на друга-программиста.
Лебедеву с 2017 г. запрещен въезд на территорию Украины. В январе 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Лебедева. Они предусматривают предотвращение оттока капитала и блокировку счетов. В июне 2022 г. дизайнер опубликовал репортаж после визита на Запорожскую АЭС. Это стало причиной, по которой СБУ предъявила ему обвинения в оправдании спецоперации.