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23:20 (мск), источник: Ведомости

Квартиры Артемия Лебедева в Киеве передали в Фонд госимущества Украины

Правительство Украины передало две киевские квартиры российского дизайнера и предпринимателя Артемия Лебедева в управление фонда государственного имущества, сообщается на сайте этого учреждения.

Источник: РИА "Новости"

«Фонд осуществит все необходимые процедуры для государственной регистрации прав собственности на указанные активы. После завершения этого этапа будет рассмотрен вопрос о приватизации или передаче в аренду указанного имущества», — говорится в сообщении.

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры Артемия Лебедева в Киеве в июле. У Лебедева было две квартиры — на Ярославовом Валу (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м). Одна из них была записана непосредственно на него и опечатана еще в январе этого года, а вторая — на друга-программиста.

Лебедеву с 2017 г. запрещен въезд на территорию Украины. В январе 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении Лебедева. Они предусматривают предотвращение оттока капитала и блокировку счетов. В июне 2022 г. дизайнер опубликовал репортаж после визита на Запорожскую АЭС. Это стало причиной, по которой СБУ предъявила ему обвинения в оправдании спецоперации.

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