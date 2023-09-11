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23:49 (мск), источник: BFM.ru

Великобритания отменила для россиян безвизовый транзит

Ограничение начнет действовать с 6 октября.

Источник: Reuters

Великобритания отменила для россиян безвизовый транзит. Ограничение начнет действовать с 6 октября. Оно также распространяется на граждан Грузии.

«Гражданам России и Грузии необходимы визы для въезда или транзита через Великобританию. Включает подробную информацию о переходном периоде», — говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства 8 сентября. Его цитирует «Фонтанка».

Отмечается, что переходный период продлится до 6 октября. Однако сделать пересадку без визы можно будет только по билетам, купленным до 00:01 8 сентября.

Ограничения не затронут россиян с визой или видом на жительство США, Канады, Австралии или Новой Зеландии.

Ранее туристы из России могли совершить безвизовый транзит в Великобритании в большинстве случаев, за исключением повторного прохода через паспортный контроль или пересадке в небольших аэропортах, напоминает «Коммерсантъ».

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