23:49 (мск), источник: BFM.ru
Великобритания отменила для россиян безвизовый транзит
Ограничение начнет действовать с 6 октября.
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Великобритания отменила для россиян безвизовый транзит. Ограничение начнет действовать с 6 октября. Оно также распространяется на граждан Грузии.
«Гражданам России и Грузии необходимы визы для въезда или транзита через Великобританию. Включает подробную информацию о переходном периоде», — говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства 8 сентября. Его цитирует «Фонтанка».
Отмечается, что переходный период продлится до 6 октября. Однако сделать пересадку без визы можно будет только по билетам, купленным до 00:01 8 сентября.
Ограничения не затронут россиян с визой или видом на жительство США, Канады, Австралии или Новой Зеландии.
Ранее туристы из России могли совершить безвизовый транзит в Великобритании в большинстве случаев, за исключением повторного прохода через паспортный контроль или пересадке в небольших аэропортах, напоминает «Коммерсантъ».