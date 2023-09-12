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04:25 (мск), источник: Известия

В МИД РФ рассказали о западных кибератаках во время выборов в России

Западные страны чинили препятствия на выборах в России, проводя многочисленные кибератаки. Как заявил 11 сентября специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, всего было организовано более 170 тыс. кибератак.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны западных стран и их сателлитов наблюдались попытки не на словах, а на деле сорвать избирательную кампанию. Например, только за время выборов 8—10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак», — приводит его слова ТАСС.

Аскальдович объяснил кибератаки неприятием Западом успехов российской власти.

Ранее в этот день глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что явка на региональных выборах оказалась самой высокой с 2017 года. По ее словам, избирательная кампания 2023 года была спокойной, но при этом наблюдался активный интерес избирателей.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» в рамках ВЭФ, согласно итогам выборов в российских регионах граждане ставят «пятерку» работе местных руководителей. Он добавил, что результаты выборов свидетельствуют об абсолютной поддержке населением страны курса главы государства Владимира Путина.

В России 10 сентября прошел основной и заключительный день голосования. В частности, выборы состоялись в 54 субъектах РФ, в 21 из которых прошли также выборы главы региона.

Как сообщило Минцифры России, более 1 млн человек из 24 регионов РФ приняли участие в голосовании на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедших выборах, явка составила 88%. В топ регионов по активности голосования вошли Московская и Нижегородская области, Алтайский край, Свердловская и Новосибирская области.

Впервые в голосовании принимали участие ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Там прошли выборы губернаторов. Кроме того, в этих регионах избрали состав парламентов.

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