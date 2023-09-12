В Японии заявили, что следят за визитом Ким Чен Ына в Россию

«Что касается обозначенного вами аспекта, то мы продолжаем вести сбор и анализ информации с высокой долей интереса. Что же касается деталей или же итогов саммита между лидерами Северной Кореи и России, то мы, как правительство Японии, не в том положении, чтобы давать какой-то ответ по этому поводу. Несмотря на это, любая передача вооружений из КНДР идет против положений резолюций Совета Безопасности ООН, и мы намерены внимательно следить за развитием на предмет, не возникнут ли нарушения», — ответил министр на просьбу журналистов прокомментировать визит Ким Чен Ына в Россию для якобы обсуждения военного сотрудничества.
С аналогичной позицией ранее во вторник выступил и генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, который также отметил, что Токио «с обеспокоенностью следит за ситуацией, включая ее возможное влияние» на ситуацию на Украине.
Пресс-служба Кремля сообщала, что Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно.
Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия лидера КНДР в Россию. Как сообщал корреспондент РИА Новости, около 05.15 по московскому времени бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой — такими же, как на официальных фотографиях северокорейского агентства ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, — переехал мост через Раздольную и поехал на север. Вагоны тянул локомотив с символикой РЖД.