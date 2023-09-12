Власти Польши пообещали не допустить, чтобы украинское зерно «затопило страну»

«Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ», — сказал он, тем самым подтвердив, что Варшава в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерновых с Украины с сохранением права транзита, если Еврокомиссия (ЕК) не пойдет на этот шаг.
Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус в свою очередь выступил за официальное оформление этой позиции польского правительства. «Рекомендуем правительству принять постановление, подтверждающее, что украинское зерно не будет поступать в Польшу после 15 сентября», — цитирует его слова Польское агентство печати.
В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго по крайней мере до конца года.
По данным издания Politico, постоянные представители 22 стран — членов Евросоюза на состоявшемся на прошлой неделе заседании по аграрной политике и сельскому хозяйству выступили против продления запрета. Франция и Германия проявили наиболее критическое отношение к этому шагу.
Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, на украинском зерне зарабатывают разные страны Европы, а Еврокомиссия, по его мнению, нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка. Поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.