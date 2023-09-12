Ученые приравняли пиво по пользе к кефиру и йогурту Пиво может быть полезнее для здоровья кишечника, чем многие популярные пробиотики. Это утверждают в своем фундаментальном исследовании китайские ученые
Фоторепортажи
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
10:41 (мск), источник: Ведомости

Путин назвал Дальний Восток приоритетом для России на весь XXI век

Развитие Дальнего Востока является приоритетом России в XXI веке, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Опережающее развитие дальневосточных регионов — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век.

Владимир Путин
президент России

Еще одним стратегическим приоритетом президент назвал Арктику.

По словам Путина, за прошедшие годы сформирован «нормативно-правовой каркас», а также современные подходы к развитию экономическому и социальному развитию этих регионов. Глава государства отметил в том числе программы льготного налогообложения, открытие ряда предприятий и создание рабочих мест.

За последние десять лет власти сделали многое для развития экономики на Дальнем Востоке, сказал президент, отметив, в частности, что было заключено соглашений на 7,3 трлн руб., 3,4 трлн из них уже инвестированы.


«В целом, динамика инвестиций на Дальнем Востоке, хочу это особо отметить и подчеркнуть, в три раза опережает общероссийский показатель. Если с 2014 года по 2022 рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке — 39%. Это отражается и на объемах производства — темпы промышленного роста на Дальнем Востоке также превышают среднероссийские», — добавил Путин.

В апреле полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что Дальний Восток обладает многими преимуществами по сравнению с другими российскими регионами, но пока донести это до граждан не удается.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Когда и как начнет работать цифровой рубль в России
«Надо поддерживать женщин, а не запрещать аборты в частных клиниках»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир