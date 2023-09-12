Путин назвал Дальний Восток приоритетом для России на весь XXI век

Еще одним стратегическим приоритетом президент назвал Арктику.
По словам Путина, за прошедшие годы сформирован «нормативно-правовой каркас», а также современные подходы к развитию экономическому и социальному развитию этих регионов. Глава государства отметил в том числе программы льготного налогообложения, открытие ряда предприятий и создание рабочих мест.
За последние десять лет власти сделали многое для развития экономики на Дальнем Востоке, сказал президент, отметив, в частности, что было заключено соглашений на 7,3 трлн руб., 3,4 трлн из них уже инвестированы.
«В целом, динамика инвестиций на Дальнем Востоке, хочу это особо отметить и подчеркнуть, в три раза опережает общероссийский показатель. Если с 2014 года по 2022 рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке — 39%. Это отражается и на объемах производства — темпы промышленного роста на Дальнем Востоке также превышают среднероссийские», — добавил Путин.
В апреле полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что Дальний Восток обладает многими преимуществами по сравнению с другими российскими регионами, но пока донести это до граждан не удается.