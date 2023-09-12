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13:54 (мск), источник: © РИА Новости

Финляндия не стала запрещать въезд в страну на российских авто

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен — РИА Новости. Финляндия не стала исполнять рекомендацию ЕС, которая запрещает въезжать на территорию европейских стран на зарегистрированных в России автомобилях, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Источник: © РИА Новости

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — заявила руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара.

В конце прошлой недели Еврокомиссия опубликовала разъяснение, в котором подтвердила, что санкции, введенные в отношении России еще в 2022 году, распространяются и личный автотранспорт с российскими регистрационными номерами. То есть россияне не могут въезжать на территорию Евросоюза на собственных машинах даже с туристическими целями и на короткий срок. Кроме того, СМИ писали, что под запрет попадают и личные вещи — от телефонов и ноутбуков до шампуней и туалетной бумаги.

Позже в ЕК уточнили, что препятствовать ввозу обычных личных вещей россиян все же не следует, если это не предметы роскоши. При этом в комиссии подчеркнули, что следить за соблюдением запрета каждая европейская страна должна самостоятельно.

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