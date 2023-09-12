Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию

По словам министра, встреча произошла в Приморском крае на мосту через реку Туманная.
«Мост через реку Туманная. Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», — написал Козлов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Москва и Пхеньян крепко дружат уже 75 лет. «Все эти годы мы поддерживаем и помогаем друг другу не только как соседи, но и как ближайшие соратники», — указал глава Минприроды России.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговоры российского лидера Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся на Дальнем Востоке в ближайшее время, также планируется официальный обед в честь Ким Чен Ына. При этом пресс-конференция не запланирована. На переговорах будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, а также международная повестка.
Официальный представитель Кремля также добавил, что в переговорах российского и северокорейского лидеров примет участие министр обороны России Сергей Шойгу. Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ 11 сентября.