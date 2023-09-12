Россия пытается урегулировать сложную ситуацию в Карабахе, заявила Захарова

Ранее глава Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что организация доставила во вторник 15 тонн гуманитарного груза населению Карабаха.
Она добавила, что Россия ожидает, что с учетом достигнутого ранее понимания «в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован также Лачинский коридор, и затем гуманитарная помощь будет поступать в регион беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе».
«Рассчитываем, что таким образом гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе будет стабилизирована, а нормальная жизнедеятельность местного населения восстановлена», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, это создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом и «возобновления ритмичной работы по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020−2022 годов по нормализации армяно-азербайджанских отношений».
Ранее во вторник МИД Азербайджана сообщил, что Баку дал согласие на одновременное использование Лачинского коридора и дороги Агдам — Степанакерт при посредничестве Международного комитета Красного Креста.
Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина — у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты — по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.