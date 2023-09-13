13:15 (мск), источник: РБК Life
Ким Чен Ын прибыл в Россию на роскошном бронепоезде. Что о нем известно
В составе есть поющие проводницы и большой выбор изысканных блюд.
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В Россию прибыло одно из самых необычных транспортных средств, используемых современными политиками. Во Владивосток приехал спецпоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына, приехавшего на встречу с Владимиром Путиным. Глава КНДР покидает родную страну относительно нечасто, а если и отправляется в путешествие, то выбирает роскошный бронированный состав, известный под неофициальным названием «передвижная крепость».
Передвигаться по железной дороге любил еще основатель КНДР Ким Ир Сен, который использовал бронепоезд в качестве своей штаб-квартиры в середине XX века, во времена Корейской войны. Этот же тип транспорта предпочитал его сын и преемник Ким Чен Ир, который, по слухам, панически боялся летать. Впрочем, дело не только в одной аэрофобии.
Поэтому вот уже три поколения Ким используют состав характерного зеленого цвета с желтой полосой, якобы когда-то подаренный Ким Ир Сену главой СССР Иосифом Сталиным. Во всяком случае, о советском происхождении вагонов писал в автобиографической книге «Восточный экспресс» бывший полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Константин Пуликовский, в 2001 году на протяжении целого месяца сопровождавший Ким Чен Ира во время его поездки по России.
Согласно данным южнокорейской и американской разведок, в распоряжении делегаций из КНДР, как правило, находится не менее 90 специальных вагонов, разделенных на три разных состава. Флагманский локомотив необходим для отслеживания любых препятствий и признаков возможного нападения, чтобы заранее предупредить второй состав, в котором как раз и едет северокорейский лидер. Третий поезд, идущий вслед за вторым составом, везет дополнительную охрану и обслуживающий персонал, а также различное оборудование.
Каждый вагон оборудован пуленепробиваемыми стеклами, а также усиленными стенами и днищем, способным выдерживать взрывы мощных бомб.
Предусмотрено различное замаскированное вооружение для отражения атак, и даже есть небольшой специальный вертолет для экстренной эвакуации. Кроме того, поезд сопровождает многочисленная охрана, одетая в строгие черные костюмы. При этом их одежда достаточно просторна, что, предположительно, обусловлено желанием скрыть носимое на теле оружие. Перед прибытием на станцию остановки все остальные железнодорожные линии обесточиваются, чтобы никакой другой поезд не смог создать помехи для движения.
Основной состав состоит из вагонов, переоборудованных под личные апартаменты главы Северной Кореи, рабочие кабинеты, конференц-залы, комнаты для приема гостей и другие специальные помещения. Есть даже специальный вагон для автомобилей, на которых Ким Чен Ын передвигается после прибытия в пункт назначения. Скажем, в 2019 году, во время последнего визита лидера КНДР в Россию, он привез с собой на поезде два роскошных бронированных лимузина — новый Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard и более возрастной Maybach 62S. Из-за первого автомобиля пришлось на 20 см углубить выезд с территории вокзала Владивостока, так как в противном случае 6,5-метровый Maybach там просто бы не проехал.
О внутреннем убранстве вагонов бронепоезда можно судить по сообщениям северокорейских СМИ, в разные годы публиковавших репортажи о поездках своих лидеров. Так, во время визита в Китай в 2018 году Ким Чен Ын принимал главу КНР и его министров в вагоне со светлыми стенами, обставленном кожаными лиловыми креслами. В видео 2011 года его отец встречает гостей в вагоне-ресторане, также оборудованном большим плазменным телевизором. Еще один ролик показывает, как он ведет неформальную беседу с гостями в вагоне с отделкой из темного дерева.
По воспоминаниям Пуликовского, сопровождавшего Ким Чен Ира во время поездки по России в 2001 году, среди северокорейских проводников были очень красивые молодые девушки. В один из вечеров лидер КНДР пригласил четырех проводниц чуть старше 20 лет, которые «великолепными» голосами исполнили патриотические песни на русском и корейском языках.
Кроме того, Пуликовский описывал чрезвычайно разнообразное меню в поезде, за которое отвечали «прекрасные» повара, учившиеся во Франции. Заказать можно было практически любое популярное блюдо русской, китайской, корейской, японской, французской кухни. В качестве приборов использовались как привычные ножи и вилки, так и палочки, сделанные из серебра.
Ким Чен Ир во время путешествий на поезде любил пить французские вина из регионов Бордо и Бургундии, которые доставляли из Парижа, рассказывал Пуликовский. О нынешнем железнодорожном меню его сына и преемника нет достоверных данных. Однако бывший шеф-повар главы КНДР рассказывал, что Ким Чен Ын любит шампанское Cristal, коньяк Hennessey и швейцарский сыр.