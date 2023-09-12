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20:01 (мск), источник: © РИА Новости

Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине

ООН, 12 сен — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил минобороны Британии обновить информацию на своем сайте, где сказано, что ни один танк Challenger не уничтожен на поле боя. По словам постпреда, только на Украине подбито уже две такие машины, западная техника там «горит синим пламенем».

Источник: РИА "Новости"

«Про так называемое контрнаступление, терпящее очевидное фиаско, мы уже сказали. Синим пламенем горит поставленная киевскому режиму техника, включая хваленые американские бронетранспортеры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger», — сказал Небензя на заседании Совбеза.

Кстати, хотели бы подсказать британским коллегам о необходимости актуализации информации на сайте вашего министерства обороны. Там по-прежнему указывается, что ни один Challenger не уничтожен на поле боя.

Василий Небензя
постпред РФ при ООН

Постпред указал, что «на Украине их уже подбито, как минимум, два». «Двенадцать еще где-то катаются, но их ждет та же судьба. Как и американские “Абрамсы” или F-16», — заключил он.

По словам Небензи, многие ведущие эксперты уже в полный голос предупреждают о том, что накачивать киевский режим новыми вооружениями с учётом нерешаемых проблем с логистикой и техобслуживанием не имеет никакого смысла. «И западные военные не могут этого не понимать», — заключил он.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».
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