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18:55 (мск), источник: Ведомости

В ООН призвали к прекращению поставок кассетных боеприпасов на Украину

Сообщения о поставках кассетных боеприпасов на Украину вызывают беспокойство в ООН, их необходимо прекратить. Об этом заявила заместитель генерального секретаря организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов. Такие вооружения должны уйти в историю.

Идзуми Накамицу
заместитель генсека ООН

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что администрация президента США близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Уточнялось, что речь идет о комплексах ATACMS дальностью более 300 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.

29 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что число жертв среди жителей в регионе кратно выросло после начала использованиям ВСУ кассетных боеприпасов. О применении их сообщают и в приграничных регионах. 26 августа в СКР сообщили, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово Белгородской области, пострадали шесть человек.

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. 21 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены применением армией Украины кассетных боеприпасов.

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