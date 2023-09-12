В ООН призвали к прекращению поставок кассетных боеприпасов на Украину

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что администрация президента США близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Уточнялось, что речь идет о комплексах ATACMS дальностью более 300 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.
29 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что число жертв среди жителей в регионе кратно выросло после начала использованиям ВСУ кассетных боеприпасов. О применении их сообщают и в приграничных регионах. 26 августа в СКР сообщили, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово Белгородской области, пострадали шесть человек.
7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что в случае поставок Украине кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичное вооружение против ВСУ. 21 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены применением армией Украины кассетных боеприпасов.