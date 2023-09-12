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12 сентября, источник: ТАСС

В Пентагоне заявили, что Россия представляет серьезную угрозу для США в киберпространстве

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Новая стратегия Пентагона в киберпространстве трактует Россию как значительную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом заявила на брифинге заместитель помощника министра обороны США по стратегии в киберпространстве Мике Оянг.

Источник: Reuters

«Стратегия обозначает КНР в качестве текущего вызова для министерства обороны и признает большую угрозу со стороны России в киберпространстве. Она также отмечает постоянные угрозы со стороны КНДР, Ирана, транснациональных преступных группировок. К таким угрозам относятся операции с целью получения выкупа, хищение денег в киберпространстве и действия хакеров», — сказала она, представляя документ.

Он определяет роль киберопераций в общей системе сдерживания противника, продолжила Оянг. «Стратегия представляет собой план получения преимущества в киберпространстве, анализирует необходимые инвестиции в экосистему обороны, а также взаимодействие с союзниками и партнерами», — добавила она.

Представители РФ на различных уровнях неоднократно опровергали обвинения в том, что Москва якобы причастна к действиям хакерских группировок, совершавших ранее атаки на США и другие западные страны.

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