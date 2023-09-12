В Пентагоне заявили, что Россия представляет серьезную угрозу для США в киберпространстве

«Стратегия обозначает КНР в качестве текущего вызова для министерства обороны и признает большую угрозу со стороны России в киберпространстве. Она также отмечает постоянные угрозы со стороны КНДР, Ирана, транснациональных преступных группировок. К таким угрозам относятся операции с целью получения выкупа, хищение денег в киберпространстве и действия хакеров», — сказала она, представляя документ.
Он определяет роль киберопераций в общей системе сдерживания противника, продолжила Оянг. «Стратегия представляет собой план получения преимущества в киберпространстве, анализирует необходимые инвестиции в экосистему обороны, а также взаимодействие с союзниками и партнерами», — добавила она.
Представители РФ на различных уровнях неоднократно опровергали обвинения в том, что Москва якобы причастна к действиям хакерских группировок, совершавших ранее атаки на США и другие западные страны.