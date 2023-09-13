Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Ефрейтор Андрей Бугримов при освобождении одного из населенных пунктов от украинских вооруженных формирований выполнял задачу по обнаружению укрепленных позиций противника, мест расположения его вооружения и техники.
Продвигаясь вглубь обороны боевиков, ефрейтору удалось обнаружить замаскированный опорный пункт врага и передать координаты на пункт управления. Затем он корректировал огонь российского танка, ведущего стрельбу с закрытой огневой позиции.
Благодаря навыкам и высокому профессионализму Бугримова были уничтожены легко бронированный автомобиль, три установки противотанковых управляемых ракет, пулеметный расчет и до двадцати человек личного состава противника.
Еще один герой, старший лейтенант гвардии Дмитрий Черкашин, в ходе ведения наблюдения за воздушной обстановкой обнаружил вражеский беспилотник типа «Валькирия», производившего корректировку огня по опорному пункту российских войск. Точным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса Черкашин уничтожил беспилотник. ВСУ, обнаружив позицию пуска, открыли минометный огонь. Старший лейтенант гвардии выбрался из-под огня на запасную позицию и продолжил выполнять поставленные задачи по прикрытию российских позиций с воздуха.
Благодаря действиям Бугримова и Черкашена противнику были нанесены существенные потери. Враг был вынужден оставить позиции.
Ранее, 8 сентября, в Министерстве обороны РФ заявили о вручении государственной награды, медали «Золотая звезда», участникам СВО, проявившим мужество и героизм. Награждение проводил министр обороны Сергей Шойгу.
Звания Героя России за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации получили командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин, командир огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.