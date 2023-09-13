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00:56 (мск), источник: Известия

Ким Чен Ын отметил важность стратегических отношений Северной Кореи с РФ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал своей визит в Россию свидетельством исключительной важности отношений Пхеньяна с Москвой. Его слова в среду, 13 сентября, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: РИА "Новости"
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Переговоры российского лидера Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся на Дальнем Востоке в ближайшее время

В публикации отмечается, что глава Северной Кореи считает укрепление связей с РФ приоритетным направлением во внешней политике страны.

О прибытии Ким Чен Ына глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил 12 сентября. По словам министра, его встреча с лидером КНДР состоялась в Приморском крае на мосту через реку Туманную. Козлов отметил, что Москва и Пхеньян крепко дружат уже 75 лет и все эти годы поддерживают друг друга не только как соседи, но и как ближайшие соратники.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что встреча российского лидера Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся на Дальнем Востоке в ближайшее время, также планируется официальный обед в честь гостя.

На переговорах будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе и международная повестка. Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что в мероприятии примет участие министр обороны России Сергей Шойгу.

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