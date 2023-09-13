В НАТО высказались по поводу расширения за счет Армении

«От Армении не поступало официального запроса на присоединение к альянсу. Это не проблема с нашей точки зрения, учитывая давнее сотрудничество с другими странами-партнерами, которые не стремятся к присоединению к военному блоку», — сообщили в организации.
В НАТО добавили: партнеры альянса должны сами определять уровень своих отношений с блоком. При этом в альянсе дистанцировались от недавнего заявления главы так называемого «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтера Фелингера, который призвал Ереван вступить в военный блок.
«Господин Фелингер официально не имеет отношение к НАТО. Он не сотрудник НАТО, его взгляды и мнения — его собственные и не отражают точку зрения альянса. А “Европейский комитет по расширению НАТО”, несмотря на название», — пояснил официальный представитель.
11 сентября начались совместные учения Армении и Соединенных Штатов под названием Eagle Partner 2023. Они продлятся вплоть до 20 сентября, а участие в них примут 175 армянских и 85 американских военнослужащих. Главные цели — отработка операций по «стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», а также повышение готовности войск Армении к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», в которой Ереван участвует с 1994 года.