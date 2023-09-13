Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении

«Это не Россия признавала за Азербайджаном права на Нагорный Карабах, это сделали руководство Армении. Это им, народу Армении, решать, как к этому относиться. Но не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию. Не надо в России искать врага. Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет. Никогда не будет», — подчеркнула она.
Захарова также добавила, что жесткая реакция Москвы на резкие высказывания Еревана о России «вызвана подменой понятий».
«Мы обращали внимание даже не столько на тональность и оскорбительные вещи персонального плана, хамство, которое было — не на это обращали внимание. А на то, что в основе их лежала неправда, неточность или попытка подменить факты их отражением. Вот что вызвало нашу реакцию, поэтому и посол был приглашен в МИД», — отметила Захарова.
По ее словам, «если реагировать на ежедневные хамские апеллирования к нам, то можно уже не работать, а только писать ноты протеста».
«Во-вторых, это не наша стилистика реагировать на эту грубость. Просто не наш метод. Мы выше этого ежедневного переругивания, кроме ситуаций, когда речь идет о подмене понятий, имеющих принципиальное значение», — пояснила собеседница агентства.
Кроме того, Захарова предупредила об опасности «соблазна найти виновных», когда «что-то не получается или идет не так».
«Потому что это может привести к катастрофическим последствиям. Это опасно для Армении», — заключила она.
В минувшую пятницу МИД вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана, среди которых запуск в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездка на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передача гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведение на территории страны военных учений с участием США.
Помимо этого, Арутюняну передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.