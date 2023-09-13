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06:08 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство Японии ушло в отставку

ТОКИО, 13 сен — РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, премьер-министр Фумио Кисида принял прошения своих министров, сообщило агентство Киодо.

Источник: Reuters

После этого премьер-министр проведет обсуждение с главой партии Комэйто — партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути по вопросам формирования кабинета. Затем новый кабинет министров будет сформирован и пройдет церемонию утверждения императором Японии Нарухито.

В новом кабинете сменится 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели. В новом правительстве будет 5 женщин — это максимальное число наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

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