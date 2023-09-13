06:08 (мск), источник: © РИА Новости
Правительство Японии ушло в отставку
ТОКИО, 13 сен — РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, премьер-министр Фумио Кисида принял прошения своих министров, сообщило агентство Киодо.
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После этого премьер-министр проведет обсуждение с главой партии Комэйто — партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути по вопросам формирования кабинета. Затем новый кабинет министров будет сформирован и пройдет церемонию утверждения императором Японии Нарухито.
В новом кабинете сменится 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат министерские портфели. В новом правительстве будет 5 женщин — это максимальное число наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.