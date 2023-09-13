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08:46 (мск), источник: Известия

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме Восточный

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Беседа проходит 13 сентября в инженерном корпусе техкомплекса космического ракетного комплекса «Союз-2».

Источник: РИА "Новости"

В переговорах участвуют члены делегаций обеих стран. В частности, с российской стороны присутствуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов Александр Козлов.

Путин заявил, что встреча с Ким Чен Ыном проходит «в особое время», указав на 75-летие КНДР. Также он отметил, что именно СССР первым признал КНДР.

Северокорейский лидер в свою очередь подчеркнул, что делегация КНДР с первого момента прибытия на российскую землю ощутила тепло и гостеприимство РФ.

Предположительно, встреча займет несколько часов. На повестке: вопросы двустороннего сотрудничества, региональной проблематики и ключевых международных проблем.

Также у лидеров запланирована беседа тет-а-тет и обед от имени российского президента в честь гостей из Северной Кореи.

Ранее в этот день Ким Чен Ын подчеркнул важность стратегических отношений между двумя странами. Он отметил, что его поездка в Россию является свидетельством исключительной важности отношений между столицами. В публикации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) отмечается, что глава Северной Кореи считает укрепление связей с РФ приоритетным направлением во внешней политике страны.

О прибытии Ким Чен Ына в РФ 12 сентября сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Встреча с лидером КНДР состоялась в Приморском крае на мосту через реку Туманную. Козлов заявил, что Москва и Пхеньян поддерживают друг друга не только как соседи, но и как ближайшие соратники уже на протяжении 75 лет.

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