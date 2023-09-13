Россия выступила с демаршем из-за заявлений Баку о выборах в новых регионах

«Мы высказали все по этому поводу. <…> Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики», — заявила дипломат.
В минувшую субботу МИД Азербайджана опубликовал пресс-релиз, в котором заявил, что выборы на части международно признанной территории Украины не могут иметь никакой юридической силы.
В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Однако после этого Пашинян обвинял Баку в обострении военно-политической обстановки в регионе.
В России в рамках единого дня голосования впервые прошли выборы в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Как заявил Владимир Путин, ситуация там была сложная, противник пытался обстреливать избирательные участки.