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10:40 (мск), источник: Ведомости

Эстония запретила въезд на автомобилях с российскими номерами

Эстония запретила въезд для автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

Источник: Reuters

«Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», — отметил министр.

Ограничение вступило в силу с 10:00 (время совпадает с мск) 13 сентября. Таллин действует в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии, согласно которым ввоз в ЕС автомобилей с российскими номерами запрещен. Транспорт может быть арестован вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях. Помимо автомобилей, в список ограничений попадают ноутбуки, смартфоны, косметика и др.

11 сентября представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что комиссия дает инструкции по исполнению санкций против России, решения по реализации конкретных ограничений принимают государства. Ранее въезд на автомобилях с российской регистрацией запретили Литва и Латвия. В то же время Финляндия исполнять рекомендацию ЕК не планирует.

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