Путин поднял тост за благополучие РФ и КНДР, а Ким Чен Ын — за победу России

«Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами — Российской Федерацией и Корейской Народной Республикой, за благополучие и процветание наших народов», — сказал президент РФ (цитата по «РИА Новости»).
Лидер КНДР в ответ выразил уверенность, что армия и народа России одержат победу над «сборищем зла». «Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и (победит в борьбе) за создание стабильной обстановки для развития», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ким Чен Ын прибыл в Россию вчера, 12 сентября. Они встретились с Путиным на космодроме Восточный. Сначала они провели переговоры в расширенном формате, они продлились около часа. Потом лидеры двух стран переговорили тет-а-тет. Кремль сказал, что Россия продолжит строить отношения с КНДР, несмотря на окрики извне.