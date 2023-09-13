ВС России продолжают выбивать технику и личный состав ВСУ, заявил Шойгу

«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав — всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании (ВСУ — ред.), и сейчас уже осенняя кампания. Но, собственно, она уже сейчас идет», — сказал министр.
«У нас нет других вариантов», — сказал он, отвечая на вопрос, победит ли Россия в ходе СВО.
Шойгу назвал выбивание техники противника главной задачей на текущий момент.
«Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях, где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, и надежно-надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам надо оборонять. Там, где, естественно, это те направления, на которых пытаются осуществить прорыв украинские вооруженные силы. Но главная задача — это выбивать и выбивать технику», — сообщил Шойгу.
Украина уже четвертый месяц пытается продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как заявил Владимир Путин, наступление ВСУ — это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.