Пять часов на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын встретились впервые за четыре года

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Встреча, как отметил российский лидер, состоялась «в особое все-таки время» — в год 75-летия КНДР, которую первым среди стран мира признал Советский Союз, и юбилей окончания Корейской войны, в которой Москва и Пхеньян сражались на одной стороне. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией «главным приоритетом» для своего государства и выразил уверенность в победе российской армии и народа в их «священной борьбе».
После переговоров с Путиным Ким Чен Ын направился во Владивосток и Комсомольск-на-Амур, где он посетит в том числе оборонные предприятия. Как уточнил президент РФ, у лидера КНДР «большая программа».
ТАСС собрал основное, что известно о встрече.
Сообщения о возможном визите Ким Чен Ына в РФ — первой его зарубежной поездке с начала пандемии — появились в западной прессе в начале сентября. 11 сентября Москва и Пхеньян подтвердили, что лидер КНДР посетит Россию, но не уточняли дату.
12 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморский край — на приграничной станции Хасан его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов, сопредседатель межправительственной комиссии с российской стороны. Путин к этому моменту уже был во Владивостоке, где он, в частности, провел совещание о развитии дальневосточных городов и выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Президент РФ в среду прилетел из Приморья на Восточный, где сперва встретился с ростовской школьницей Машей Андреевой — на открытом уроке «Разговор о важном» 1 сентября она рассказывала главе государства о своем увлечении космосом и, в частности, спутниками.
Лидер КНДР прибыл на космодром на поезде, остановившемся возле монтажно-испытательного корпуса ракет-носителей. К месту встречи с Путиным он направился уже на личном лимузине Maybach.
Главы государств встретились у главного входа в монтажно-испытательный корпус: обменялись рукопожатием и несколькими фразами и сделали совместное фото. Путин рассказал Ким Чен Ыну о Восточном, а тот поблагодарил за приглашение посетить Россию, «несмотря на занятость».
Руководители двух государств осмотрели сборочный цех ракет «Ангара».
Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать.
Владимир Путинпрезидент России
Ким Чен Ын оставил запись на корейском в книге почетных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет».
Переговоры в расширенном и узком составе
Переговоры делегаций двух стран прошли на первом этаже инженерного корпуса комплекса, предназначенного для ракет «Союз-2». Они заняли больше часа (в 2019 году беседа в таком формате продолжалась около трех с половиной часов).
С российской стороны участвовали, в частности, четыре вице-премьера — Денис Мантуров, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев, — а также глава МИД Сергей Лавров, его коллеги из Минтранса и Минприроды Виталий Савельев и Александр Козлов и министр обороны Сергей Шойгу, посетивший Пхеньян в конце июля. От КНДР присутствовали в том числе главы МИД и Минобороны Цой Сон Хи и Кан Сун Нам, а также завотделом ЦК Трудовой партии Кореи маршал Пак Чон Чхон.
В открытой для прессы части встречи — меньше десяти минут, считая время на перевод, — Путин напомнил об «особом времени», в которое проходят переговоры, и помощи, которую Советский Союз оказывал корейцам в борьбе за независимость. Лидер КНДР в ответ назвал отношения с Москвой приоритетными для Пхеньяна и выразил уверенность, что саммит поможет поднять их на новый уровень. Он констатировал, что Россия поднялась «на священную борьбу» за свой суверенитет и безопасность, и выразил полную поддержку ее властям.
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После переговоров в расширенном формате Путин и Ким Чен Ын почти час говорили с глазу на глаз (в прошлый раз их беседа тет-а-тет длилась около двух часов), хотя заранее об этом не объявлялось — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков только отмечал, что это возможно при необходимости.
В число обсуждавшихся тем вошли двустороннее сотрудничество, обстановка в регионе и за его пределами — в частности, Ким Чен Ын отмечал, что речь шла о «военно-политической ситуации на Корейском полуострове и в Европе». Отвечая после встречи на вопрос, обсуждалось ли военно-техническое сотрудничество, Путин подчеркнул, что Россия соблюдает санкции ООН, но в этой сфере «есть перспективы».
Подписание документов по итогам переговоров, как уточнил ТАСС Песков, не планировалось.
По завершении переговоров в честь Ким Чен Ына был дан официальный обед, включавший среди прочего пельмени с камчатским крабом, уху из белого амура и таежную бруснику с кедровым орехами и сгущенкой. Четыре года назад акцент был сделан на дальневосточные деликатесы и блюда русской кухни — салат из краба, борщ, пельмени из оленины.
На обеде лидеры двух стран обменялись тостами. Путин поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына, благополучие и процветание народов России и КНДР, которые действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе. Руководитель КНДР на приеме выразил уверенность в том, что традиционные дружественные связи Москвы и Пхеньяна превратятся в «нерушимые отношения стратегического сотрудничества», пожелал успеха в специальной военной операции и выпил за «новые победы великой России».
Большая программа лидера КНДР
После завершения саммита Ким Чен Ын отправился в Комсомольск-на-Амуре — как уточнил Владимир Путин, «впереди у председателя [государственных дел КНДР] большая программа». В этом городе лидер народной республики посетит заводы, на которых производится гражданская и военная авиационная техника, а затем поедет во Владивосток, где познакомится с возможностями российского Тихоокеанского флота.
Кроме того, в повестке визита «несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием», рассказал российский президент. В частности, лидер КНДР побывает в Дальневосточном федеральном университете.