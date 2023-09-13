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16:23 (мск), источник: ТАСС

Евросоюз снял санкции с четверых россиян

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Евросоюз принял решение снять санкции с четверых граждан России, ранее введенных из-за «угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом сообщил Совет ЕС.

Источник: AP 2023

«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех лиц», — отмечается в публикации.

Совет ЕС не стал уточнять, кто именно исключен из черного списка. Об этом станет известно из Официального журнала ЕС, в котором в ближайшее время должны быть опубликованы соответствующие нормативные акты.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз не намерен продлевать действие санкций в отношении бизнесмена Григория Березкина, бывшего главы Ozon Александра Шульгина и предпринимателя Фархада Ахмедова. Имя четвертого гражданина РФ агентство не приводит.

6 сентября Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил снять введенные Евросоюзом санкции с Шульгина, однако он останется в черном списке как минимум два месяца.

Евросоюз принял множество пакетов экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Среди них санкции против российских бизнесменов, журналистов и компаний. В 2022 году более 60 предпринимателей, в числе которых значился Березкин, и компания из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционный список Евросоюза. Бизнесмены считают, что их основные права были нарушены, в частности незаконно заморожены их активы в ЕС.

Совет поясняет, что в черном списке находятся «почти 1800 физических и юридических лиц». «Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам. Санкции будут по-прежнему применяться почти к 1800 физическим и юридическим лицам, многие из которых стали объектом санкций в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины», — говорится в заявлении Совета.

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