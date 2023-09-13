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16:23 (мск), источник: ТАСС

Памфилова признала прошедшие в РФ выборы разного уровня состоявшимися

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выборы разного уровня, прошедшие в регионах России, в том числе довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам, признаны состоявшимися. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Во всех четырех субъектах Российской Федерации — Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области — подведены итоги голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва. Выборы состоялись. Но я хотела бы вообще сказать — в целом выборы состоялись по всем их видам», — подчеркнула Памфилова.

По ее словам, в 20 субъектах РФ, где избирали высших должностных лиц, результаты выборов уже утверждены, в Магаданской области утверждение результатов запланировано на 14 сентября.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе — прямые выборы высших должностных лиц, в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти.

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