Военным пенсионерам — участникам СВО на 100% компенсируют пенсии уже с октября

Она объяснила, что это позволит Минобороны выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на службу и приостановления пенсионных выплат.
Вместе с тем замглавы военного ведомства добавила, что выплата данной компенсации коснется всех военных пенсионеров, которые поступили на военную службу после начала СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации.
11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий военным пенсионерам, мобилизованным в рамках СВО, а также заключившим контракт с Минобороны для участия в спецоперации получать 100% компенсацию пенсии за выслугу лет.
За месяц до этого, 11 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает получение страховых выплат родственниками военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса.