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17:24 (мск), источник: Известия

Военным пенсионерам — участникам СВО на 100% компенсируют пенсии уже с октября

Военные пенсионеры — участники специальной военной операции будут получать 100% компенсацию пенсий с ноября 2023 года и далее ежемесячно. Об этом 13 сентября сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Она объяснила, что это позволит Минобороны выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на службу и приостановления пенсионных выплат.

Вместе с тем замглавы военного ведомства добавила, что выплата данной компенсации коснется всех военных пенсионеров, которые поступили на военную службу после начала СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации.

11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий военным пенсионерам, мобилизованным в рамках СВО, а также заключившим контракт с Минобороны для участия в спецоперации получать 100% компенсацию пенсии за выслугу лет.

За месяц до этого, 11 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает получение страховых выплат родственниками военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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