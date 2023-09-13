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17:40 (мск), источник: © РИА Новости

Пашинян заявил, что Римский статут МУС будет ратифицирован

ЕРЕВАН, 13 сен — РИА Новости. Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован парламентом Армении, это не связано с армяно-российскими отношениями, заявил в среду армянский премьер Никол Пашинян.

Источник: © РИА Новости

«Правительство направило в парламент Римский статут, и Римский статут будет ратифицирован согласно моей позиции и при поддержке наших парламентских коллег полноценно. И это не связано с армяно-российскими отношениями, это связано с проблемами безопасности Армении», — сказал Пашинян.

Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных «ордеров» суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в ведомстве. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.

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