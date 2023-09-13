МИД Румынии выразил протест в связи с нарушением воздушного пространства страны

«На фоне обнаружения 13 сентября 2023 года новых фрагментов беспилотника, подобного БПЛА, используемым российской армией, МИД возобновляет твердый протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии», — указывается в документе.
«МИД информировал и консультируется с союзниками по НАТО о событиях на границе между Румынией и Украиной, в том числе о сегодняшнем инциденте, — отмечается в нем. — Также МИД срочно вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации».
Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча на северо-востоке страны, близ населенных пунктов Нуфэрул и Виктория обнаружены новые фрагменты, которые могут быть обломками БПЛА.
«Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы “Михаил Когэлничану” (уезд Констанца) обнаружил в среду 13 сентября около 11:30 (местное время совпадает с мск) в районе населенных пунктов Нуфэрул и Виктория в уезде Тулча разбросанные на площади в несколько десятков метров фрагменты, которые могут принадлежать беспилотнику», — указывается в сообщении военного ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). «Другой вертолет румынских ВВС с авиабазы 90 в [пригороде] Отопень был направлен в зону [обнаружения обломков] с группой специалистов на борту, чтобы провести предварительное расследование на территории и взять пробы для экспертизы».
Как сообщил командир гарнизона Тулча, капитан первого ранга Антонел-Мариан Вэтэману, пока были найдены лишь куски металла. По его словам, вход в зону расследования закрыт, для населения нет никакой угрозы. Район, где были найдены обломки, находится примерно в 15 км от румыно-украинской границы.
Это уже третья подобная находка в Румынии. О двух первых Минобороны сообщило на прошлой неделе — во вторник и в субботу. Проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых обломки попали на территорию страны. Румынский президент Клаус Йоханнис заявил в субботу, что инциденты, по его мнению, вызваны атаками на украинские порты на Дунае.
Источники в Минобороны сообщили агентству Agerpres, что «нет элементов, которые показывали бы, что речь идет о преднамеренных атаках против Румынии». Ни один из трех беспилотников, оказавшихся на территории Румынии, не был обнаружен румынскими РЛС. Более того, в воздушном пространстве страны не было зарегистрировано неразрешенных полетов или нарушений воздушного пространства. Экспертиза покажет, каким образом фрагменты первых двух БПЛА попали на территорию Румынии, сказали собеседники агентства.
Представители Минобороны сообщили также, что были ситуации, когда Украина передавала информацию о пролете целей через воздушное пространство Румынии, «которая после проверки не подтвердилась».