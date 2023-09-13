21:49 (мск), источник: ТАСС
Министр обороны ФРГ счел неуместным тон заявлений Кулебы о Taurus
Борис Писториус добавил, что это не скажется отрицательно на дальнейшем сотрудничестве Берлина и Киева по вопросам поставок оружия.
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БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал неуместным выбор формулировок со стороны украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о ракетах Taurus, которые Киев хотел бы получить. Писториус добавил, что это не скажется отрицательно на дальнейшем сотрудничестве Берлина и Киева по вопросам поставок оружия.
Кулеба ранее в ответ на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ее страна пока не приняла решение о поставках дальнобойных ракет Taurus, заявил следующее: «Вы все равно поставите нам ракеты Taurus, это лишь вопрос времени. Я не понимаю, зачем его тратить зря».
«Абсолютно разделяю прохладную реакцию Анналены, — сказал Писториус. — Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идет о партнере, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно». По его словам, речь не о смысловом содержании фразы Кулебы, «неверным в тот момент был тон» заявлений.
Министр обороны заверил, что эта ситуация «не окажет влияния на действия» Берлина и намерение продолжать поддержку Киева. Писториус также сказал, что не хочет потом читать в газетах, что он якобы «обиделся на это и больше ничего не отправит» Киеву.
Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — за последние полтора года составил около €22 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки.