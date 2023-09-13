Математик решил ключевую задачу ленты Мебиуса Ученые бились над ней с конца 70-х годов прошлого века
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
6Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Главное
Главные новости к вечеру 13 сентября
22:16 (мск), источник: Life.ru

Ереван предложил Баку решить земельный спор с помощью советских карт

Армения предлагает Азербайджану зеркально отводить вооружённые силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

Источник: Reuters

«ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. В то же время, продолжая быть заинтересованной в установлении стабильности и мира в регионе, Республика Армения подтверждает своё предложение осуществить зеркальный отвод войск от госграницы между Арменией и Азербайджаном на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года», — предложили в министерстве.

МИД Армении отмечает, что в нынешние дни Азербайджан продолжает угрожать миру и стабильности на Южном Кавказе. Ереван надеется, что стороны, заинтересованные в мире и обладающие мандатом в этом вопросе, приложат все усилия для предотвращения попыток дальнейшей дестабилизации и незаконного применения силы в регионе.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана, но сказал, что теперь международному сообществу нужно обеспечить, чтобы в регионе не произошло этнических чисток.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чем глава Северной Кореи так испугал Запад, приехав в Россию
Что означают слухи на Украине об "объявлении войны" России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия