Бухарест заявил, что найденные обломки похожи на части российских БПЛА

Ранее в среду министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча были обнаружены обломки, которые могут быть частями дрона.
«Совместная проверочно-исследовательская группа выехала сегодня, 13 сентября, в район, расположенный примерно в 1,5 км к востоку от города Нуфэру, уезд Тулча, и собрала образцы с места для анализа и технической экспертизы. Из первых переданных данных выяснилось, что речь идет о фрагментах беспилотника, аналогичных тем, которые используются в российской армии», — сообщается на странице министерства обороны в Facebook*.
В министерстве уточняется, что эксперты должны установить точные причины и обстоятельства происшествия, в результате чего обломки попали на территорию Румынии.
Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. Солдаты обустраивают бетонные убежища для жителей граничащих с Украиной сел, где они могут переждать воздушную тревогу. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбе минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о «преднамеренной атаке России» в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.
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