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03:10 (мск), источник: © РИА Новости

Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Оценки США визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия, Москва сама решит, с кем взаимодействовать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: © РИА Новости

«У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать», — говорится в распространенном комментарии Антонова.

Как заявил высокопоставленный дипломат, «попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско- северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение». «Как в таком случае можно оценивать американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств? При этом американцы не гнушаются нарушать свои обязательства. Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», — подчеркнул он.

«Двуличие Вашингтона уже давно не удивляет: поставлять оружие в “горячую” точку, то есть на Украину, американцам можно, а наше военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике администрации (Белого дома — ред.), незаконно. Более того, нашим партнерам вновь угрожают санкциями. Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», — добавил он.

«Пора Вашингтону выбросить на свалку свою санкционную дубинку и задуматься о том, как выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности. Сохранить так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится», — заявил посол.

В Белом доме ранее сообщили, что Вашингтон внимательно следит за визитом лидера КНДР в Россию, пообещав последствия в случае подвижек в переговорах о поставках оружия.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.

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