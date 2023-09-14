Евросоюз снял санкции с бизнесменов Ахмедова, Березкина и Шульгина

Вчера, 13 сентября, Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции против российских граждан и организаций в связи с конфликтом на Украине. В сообщении ЕС говорилось, что ограничения не продлены в отношении четырех человек, однако их имена не раскрывалась. Однако фамилии Березкина, Шульгина и Ахмедова назывались в прессе.
Григорий Березкин, Александр Шульгин и Фархад Ахмедов попали в санкционный список 8 апреля 2022 года. Издание OilPrice писало в августе 2023 года, что санкции с Фархада Ахмедова планируется снять, потому что их ввели на основании устаревшей информации: он продал акции «Нортгаза» в 2012 году и с 2017 года не держал в своем портфеле акции российских компаний.
Кроме того, в марте на YouTube была опубликована 35-минутная аудиозапись разговора двух мужчин, в котором они критиковали российские власти и лично президента за действия на Украине. В описании на украинском языке утверждается, что собеседники на записи — это Фархад Ахмедов и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Последний потом уверял, что его голос воссоздали с помощью нейросетей.