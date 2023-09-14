Минфин: пока нет предпосылок к массовой конфискации российских активов

«Объем активов, который есть иностранных в РФ, существенный и большой, сопоставимый. Поэтому есть шанс, так скажем, на то, что, во-первых, и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится», — приводит его слова ТАСС.
Чиновник также добавил, что Россия играет большую роль на глобальном рынке, поэтому изолировать ее экономику Запад не сможет. «Одно дело заявлять, другое дело делать. Это чревато для глобальной экономики. Недовольных будет много», — считает Тимофеев.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФа заявил, что изъятие средств России за рубежом переходит всякие границы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл незаконными все случаи блокировки или ареста российского имущества.
7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что конфискованные у российских бизнесменов активы направят на поддержку украинских ветеранов. Уточнялось, что речь шла о порядке $5,4 млн. 30 июня канцлер Германии Олаф Шольц назвал «ужасно сложным» вопрос об изъятии активов России. Как отмечало агентство Bloomberg, в ЕС пришли к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет.
После начала военной операции на Украине ряд западных стран заморозили активы компаний и предпринимателей из России. Как заявляла в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Запад заблокировал 300 млрд евро резервов ЦБ РФ. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России — около $300 млрд.