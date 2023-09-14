14:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков о снятии санкций с бизнесменов: есть предатели, а есть те, кто защищается в судах
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают ни логику самих санкций, ни логику снятия их Евросоюзом. Так он отреагировал на новость о непродлении европейских санкций против трех российских бизнесменов. При этом он отметил, что есть предприниматели, которые ради снятия ограничений готовы переходить на антироссийские позиции, а есть те, кто отстаивает свою позицию в судах.