Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Путин и Ким Чен Ын

«Действительно, обмен подарками был. Мы предпочитаем никогда особо это не публичить. Но, действительно, президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества», — сказал он.
В свою очередь, Путин получил от Ким Чен Ына карабин, сделанный северокорейскими мастерами, отметил Песков. Также, по его словам, были и другие подарки.
Глава КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию накануне впервые с 2019 года. Он прибыл на своем знаменитом бронепоезде. На космодроме Восточный северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным. Общее время их встречи составило около шести часов. Сами переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время пообщаться при осмотре космодрома.
Как уточняется, Путин и Ким Чен Ын обсудили двусторонние отношения, затронув вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, а также развития транспорта и логистической инфраструктуры. Кроме того, они поговорили о ситуации на Корейском полуострове и в Европе.