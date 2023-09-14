15:31 (мск), источник: © РИА Новости
Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. МИД России объявил двух сотрудников посольства США персонами нон грата, сообщается на сайте ведомства.
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«Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна», — говорится в заявлении.
Уточняется, что дипломаты поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, который за вознаграждение выполнял их задания с целью нанесения ущерба национальной безопасности России.
В министерстве добавили, что Силлин и Бернстайн должны покинуть страну в течение недели. Там также подчеркнули, что противоправная деятельность американского посольства недопустима и будет пресекаться. Москва рассчитывает, что Вашингтон сделает правильные выводы и воздержится от конфронтационных шагов, резюмировали в ведомстве.
Установлено, что с сентября 2022-го он по заданию Силлина и Бернстайна за деньги собирал информацию о ходе СВО, мобилизации, проблемных местах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.
Шонову предъявили обвинения по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Ему грозит до восьми лет тюрьмы.