В Роскомнадзоре заявили о возможной блокировке WhatsApp

«Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений. Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — говорится в сообщении.
Как напомнили в ведомстве, требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в России и ориентируются на российских пользователей.
«Настоятельно рекомендуем российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство», — добавили в РКН.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что если WhatsApp запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки.
Ранее WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Разработчики WhatsApp также заявили, что в рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов.