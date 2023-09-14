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16:22 (мск), источник: ТАСС

В Роскомнадзоре заявили о возможной блокировке WhatsApp

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), может быть заблокирован на территории России, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Источник: РИА "Новости"

«Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений. Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в России и ориентируются на российских пользователей.

«Настоятельно рекомендуем российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство», — добавили в РКН.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что если WhatsApp запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки.

Ранее WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Разработчики WhatsApp также заявили, что в рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов.

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