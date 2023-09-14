17:04 (мск), источник: РБК
Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи, сообщает «Пул Первого».
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В аэропорту Лукашенко встретил мэр Сочи Алексей Копайгородский в составе делегации Краснодарского края. Он сообщил, что белорусский президент прибыл в город на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Агентство БелТА сообщало, что сами переговоры запланированы на 15 сентября, а президенты обсудят «международную повестку и региональную проблематику», промышленность, сельское хозяйство и другие сферы экономики, а также «общую большую работу в сфере импортозамещения».
В 2023 году Лукашенко и Путин встречались в феврале в подмосковном «Ново-Огарево», в апреле в Москве, в июне в Сочи и в июле в Санкт-Петербурге.
Во время последней поездки белорусского президента в Россию они обсуждали в том числе ход военных действий на Украине. Лукашенко поблагодарил Путина за готовность оказать поддержку его стране в случае внешней агрессии, а также показал ему карту переброски польских военных к границам Союзного государства.