В Новосибирске сняли на видео падение кометы Нишимура Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял видео полёта кометы Нишимура
Фоторепортажи
12Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
17:04 (мск), источник: РБК

Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи, сообщает «Пул Первого».

Источник: AP 2023

В аэропорту Лукашенко встретил мэр Сочи Алексей Копайгородский в составе делегации Краснодарского края. Он сообщил, что белорусский президент прибыл в город на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Агентство БелТА сообщало, что сами переговоры запланированы на 15 сентября, а президенты обсудят «международную повестку и региональную проблематику», промышленность, сельское хозяйство и другие сферы экономики, а также «общую большую работу в сфере импортозамещения».

В 2023 году Лукашенко и Путин встречались в феврале в подмосковном «Ново-Огарево», в апреле в Москве, в июне в Сочи и в июле в Санкт-Петербурге.

Во время последней поездки белорусского президента в Россию они обсуждали в том числе ход военных действий на Украине. Лукашенко поблагодарил Путина за готовность оказать поддержку его стране в случае внешней агрессии, а также показал ему карту переброски польских военных к границам Союзного государства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России
Путин назвал условие переговоров с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирЛукашенко Александр